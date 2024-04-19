Подмосковье 19 апреля 2024, 18:01 Еще 3 новых поликлиники откроют в Подмосковье в 2024 году Пресс-служба Мособлдумы

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Программа по строительству медицинских учреждений продолжается в Подмосковье. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что за год в регионе откроются еще три новые поликлиники.

«Наша задача — в ближайшие годы закрыть вопрос нехватки медучреждений, реализовать новые качественные объекты. На стадии проектирования и строительства в госпрограмме 2024 года 24 больницы и поликлиники. В этом году ожидаем открытие больничного комплекса с поликлиникой и отдельно еще двух поликлиник», — рассказал спикер регионального парламента.

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Во время рабочей поездки в Ленинский городской округ Брынцалов посетил один строящуюся детско-взрослую поликлинику вблизи деревни Сапроново. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», открытие запланировано в 2025 году.

Пресс-служба Московской областной думы Пресс-служба Московской областной думы Пресс-служба Московской областной думы Пресс-служба Московской областной думы

Руководитель проекта генподрядчика «2Б проект» Максим Грошков рассказал, что готовность здания составляет 20%. Завершены работы по устройству свайного поля и монолитные работы, ведется кладка и устройство стен.

«Поликлиника будет оснащена КТ, МРТ, рентгеном, флюорографом, маммографом. Здесь будет представлено достаточно много методов исследования. Специалистов, конечно, будем привлекать, у нас уже есть 92 заявки на трудоустройство», — рассказал главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал еще четыре индустриальных парка откроют за два года в Подмосковье.

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