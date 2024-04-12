Подмосковье 12 апреля 2024, 12:18 Еще 3 корпуса построят в ЖК «Публицист» в Пушкино Dogma

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Девелопер Dogma построит еще три корпуса в жилом квартале «Публицист» в Пушкино. Минжилполитики Московской области выдало разрешение на строительство первой очереди.

Жилой комплекс будет состоять из домов переменной этажности в 9–15 этажей. Согласно проекту, в них появятся разные квартиры: от студий до трехкомнатных. Также предусмотрены квартиры с отдельным входом на первый этаж.

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Территорию вокруг ЖК благоустроят и закроют от машин. Безопасность жителей обеспечит круглосуточное видеонаблюдение и электронный доступ на придомовую территорию. Проектом также предусмотрена развитая социальная инфраструктура: две школы, пять детсадов, ФОК и поликлиника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени. Он отметил важность обновления учебных заведений, поскольку Подмосковье на сегодняшний день является самым быстрорастущим регионом в стране.

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