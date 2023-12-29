Подмосковье 29 декабря 2023, 12:56 Еще 3 корпуса построили в жилом комплексе «Аникеевский» в Красногорске Министерство жилищной политики Московской области

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Строительство жилого комплекса «Аникеевский» продолжается в Красногорске. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию еще трех корпусов — 23, 24 и 25.

Девелопером проекта выступает ГК «Гранель». Каждый дом жилого комплекса рассчитан на 745 квартир, а общая площадь сданных корпусов превышает 42 тысячи квадратных метров.

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ЖК расположен в 12 километрах от МКАД. Недалеко находится станция МЦД-2 «Аникеевка». Современные поезда курсируют каждые 5-10 минут, на них можно с комфортом доехать до станций метро «Волоколамская» и «Тушинская».

На территории комплекса предусмотрены детский сад, поликлиники, магазины и другие объекты.

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