Подмосковье 28 декабря 2023, 17:07 Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь с восстановлением прав дольщиков в Подмосковье Автор фото - Антон Чернов

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Масштабная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков завершится в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил за содействие в решении этого важного вопроса правоохранительный блок региона. Глава региона отметил и другие заслуги полиции и прокуратуры.

«Я бы хотел поблагодарить весь личный состав правоохранительного блока. Прежде всего Главное управление внутренних дел, прокуратуру. Все, что связано с вопросами миграции, имеет определяющее значение. Важную роль в жизни региона играет и судебная система. Мои слова благодарности также за сопровождение вопроса обманутых дольщиков», — отметил Андрей Воробьев на итоговом совещании с представителями правоохранительных органов Подмосковья.

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Масштабная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков подходит к концу в Московской области. До прихода команды губернатора в регионе было 117 тысяч человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Проблемы большей части из них уже решены. В самое ближайшее время 110 последних дольщиков получат ключи, а еще 601 — денежную компенсацию.

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