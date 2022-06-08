Еще 3 компаниям Подмосковья одобрили льготные займы для импортозамещения
Еще три предприятия Подмосковья получат льготные займы под проекты импортозамещения. Заявки одобрили в Фонде развития промышленности России.
Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что поддержку получат завод «Тонар», компании «Бытпласт» и «Агро-Оборудование».
В этом году федеральный фонд уже одобрил шесть заявок от предприятий Московской области на сумму более двух миллиардов рублей для проектов импортозамещения
Екатерина Зиновьева.
Завод «Тонар» находится в Орехово-Зуеве. Это единственный производитель карьерных самосвалов в России, крупнейший поставщик прицепов в стране.
Компания «Бытпласт» находится в Егорьевске. Она занимается промышленным производством пластиковых изделий. Цель — импортозамещение бытовых товаров из пластмассы.
Компания «Агро-Оборудование» — из Дубны. Специализация — производство плоскосворачиваемых шлангов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сегодня в регионе свыше 117 проектов по импортозамещению.