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    08 июня 2022, 14:23

    Еще 3 компаниям Подмосковья одобрили льготные займы для импортозамещения

    Анастасия Аброськина

    Еще три предприятия Подмосковья получат льготные займы под проекты импортозамещения. Заявки одобрили в Фонде развития промышленности России.

    Еще 3 компаниям Подмосковья одобрили льготные займы для импортозамещения | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что поддержку получат завод «Тонар», компании «Бытпласт» и «Агро-Оборудование».

    В этом году федеральный фонд уже одобрил шесть заявок от предприятий Московской области на сумму более двух миллиардов рублей для проектов импортозамещения

    Екатерина Зиновьева.

    Завод «Тонар» находится в Орехово-Зуеве. Это единственный производитель карьерных самосвалов в России, крупнейший поставщик прицепов в стране.

    Компания «Бытпласт» находится в Егорьевске. Она занимается промышленным производством пластиковых изделий. Цель — импортозамещение бытовых товаров из пластмассы.

    Компания «Агро-Оборудование» — из Дубны. Специализация — производство плоскосворачиваемых шлангов.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сегодня в регионе свыше 117 проектов по импортозамещению.