Еще 3 компаниям Подмосковья одобрили льготные займы для импортозамещения

Еще три предприятия Подмосковья получат льготные займы под проекты импортозамещения. Заявки одобрили в Фонде развития промышленности России.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что поддержку получат завод «Тонар», компании «Бытпласт» и «Агро-Оборудование».

В этом году федеральный фонд уже одобрил шесть заявок от предприятий Московской области на сумму более двух миллиардов рублей для проектов импортозамещения Екатерина Зиновьева.

Завод «Тонар» находится в Орехово-Зуеве. Это единственный производитель карьерных самосвалов в России, крупнейший поставщик прицепов в стране.

Компания «Бытпласт» находится в Егорьевске. Она занимается промышленным производством пластиковых изделий. Цель — импортозамещение бытовых товаров из пластмассы.

Компания «Агро-Оборудование» — из Дубны. Специализация — производство плоскосворачиваемых шлангов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сегодня в регионе свыше 117 проектов по импортозамещению.