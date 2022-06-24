Еще 3 электрические подстанции отремонтировали в Солнечногорске

Электроснабжение в Солнечногорске стало надежнее. «Мособлэнерго» отремонтировало еще три подстанции в городском округе.

Рабочие обновили строительную часть зданий и трансформаторные подстанции в поселках Ржавки, Обухово и Поварово. Теперь оборудование будет защищено от преждевременного износа.

В Ржавках и деревне Марьино также заменили провода общей протяженностью 1210 метров. Такая мера поможет снизить аварийность на линиях, которые дают электричество более чем тысяче местных жителей.

Надежность электроснабжения повышают в 21 округе Подмосковья. Это Раменское, Домодедово, Ступино, Пушкино, Щелково, Чехов, Егорьевск, Красногорск, Истра, Орехово-Зуевский, Люберцы, Одинцовский, Солнечногорск, Клин, Электрогорск, Зарайск, Кашира, Воскресенский, Дубна, Мытищи и Ленинский городской округ.

Всего до конца года в Подмосковье заменят 554 опоры, обновят 70 и построят 26 новых подстанций.