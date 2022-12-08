Подмосковье 08 декабря 2022, 13:32 Еще 29 километров линий электропередачи построили в Подмосковье с начала года

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«Мособлэнерго» построила 29,3 километра линий электропередачи в Подмосковье с начала года. Работы проводили в 11 округах, сообщили в ведомстве.

Линии электропередачи строили по программе повышения надежности электроснабжения Минэнерго региона. Так, было создано 5,3 километра воздушных и 24 километра кабельных линий. Полностью работы завершат к концу декабря.

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При выборе мест строительства ЛЭП учитывали число жалоб на качество электроснабжения. Так, работы провели в Раменском, Щелкове, Клину, Кашире, Мытищах, Егорьевске, Красногорске, Орехово-Зуеве, Люберцах, Ленинском округе и Одинцове.

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Самый большой объем работ провели в Раменском — там построили 21 километр ЛЭП.

В рамках программы повышения надежности в регионе ремонтируют старые и строят новые объекты энергетики. «Мособлэнерго» выполнило все запланированные работы — заменило 554 опоры и 80 километров проводов и отремонтировало 76 подстанций.

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