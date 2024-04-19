Подмосковье 19 апреля 2024, 16:10 Еще 260 семей из Сергиева Посада переедут в новые квартиры Главгосстройнадзор МО

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Дом для переселенцев из аварийного жилья строят в Сергиевом Посаде на Владимирской улице. Ключи от новых квартир получат 260 семей.

В пресс-службе Главгосстройнадзора сообщили, что 12-этажный дом рассчитан на 273 квартиры. Готовность объекта составляет почти 50%. Продолжаются монолитные работы в разных секциях и кладка наружных стен. Расселяемая площадь аварийного жилого фонда составит 10,7 тысячи квадратных метров.

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Завершить строительство планируется в этом году. В новостройку переедут жители микрорайонов Рабочий, Скобянка, Клементьевка, а также с улиц Инженерной, Фаворского. Ключи также получат семьи из Краснозаводска, поселков Мостовик и Сватково, деревни Наугольное.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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