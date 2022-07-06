Новые склады принесли жителям Раменского еще 250 рабочих мест

Новые складские помещения появились в Раменском. Здесь жители Подмосковья получили еще 250 рабочих мест.

Склады разместили в сельском поселении Софьинское. Проект сопровождал менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Разрешение на открытие выдали в Минжилполитики региона. Новые склады возвели за восемь месяцев.

Теперь их будут сдавать в аренду. На площадке разместится склад магазина одежды и аксессуаров. В проект вложили 489 миллионов рублей.

Построенное здание — часть большого складского комплекса «ССТ». Это шесть независимых корпусов. Там смогут работать до семи тысяч человек.

Благодаря соглашениям, подписанным на полях ПМЭФ в этом году, в Подмосковье создадут 15 тысяч новых рабочих мест. Об этом ранее рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.