Еще 25 коммерческих объектов построят в Подмосковье

Центр содействия строительству одобрил еще 25 проектов. Это 10 объектов крупного и 15 — малого бизнеса. Среди них птичники, производственные комплексы и заправки.

Как сообщили в ведомстве, шесть птичников построят в Наро-Фоминске, еще один сельхозобъект появится в Богородском, производственные комплекс в Долгопрудном, а также шесть заправок — в Подольске, Солнечногорске, Раменском и Рузском округах.

Среди объектов малого бизнеса выделили три производственных здания в Солнечногорске, складской комплекс в Балашихе, мастерскую сельхозтехники в Раменском и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на открытии производства сыра в Дмитрове. Там планируют ежегодно производить 5,5 тысячи тонн продукта.