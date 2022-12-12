Подмосковье 12 декабря 2022, 13:47 Еще 25 коммерческих объектов построят в Подмосковье

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Инвесторы подали еще 25 заявок за неделю на сопровождение своих проектов в Подмосковье. В регионе будут построены новые кафе, склады, магазины и промышленные предприятия.

Как отметили в Центре содействия строительству при правительстве Подмосковья, из поступивших заявок восемь относятся к проектам крупного бизнеса. Среди них — малярно-гальванический корпус в Долгопрудном, который займет территорию в 42 гектара, вертикальные резервуары для нефтепродуктов в Подольске и картофелехранилище в городском округе Озеры.

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Еще 17 проектов будут реализованы в рамках малого бизнеса. Это административно-бытовой комплекс в Химках, летнее кафе в Подольске, склад в Люберцах, станция технического обслуживания в Серпухове и другие коммерческие объекты.

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Недавно губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье построят завод бутилированной воды. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать.

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