Еще 23 новостройки поставили на кадастровый учет в Подмосковье | 360°

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Еще 23 новостройки поставили на кадастровый учет в Подмосковье

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Кадастровый номер получили еще 23 дома в Подмосковье за неделю. Это 12 жилых зданий и 11 таунхаусов в восьми округах. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Постановка на кадастр позволит владельцам зарегистрироваться в квартирах, записать детей в школы, прикрепиться к поликлинике и распоряжаться своим имуществом.

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Большинство домов, получивших номер на прошлой неделе, находятся в Дмитрове. Это восемь таунхаусов в ЖК «Поселок „Свежий ветер“ в деревне Курово. Еще четыре дома поставили на кадастр в Красногорске.

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Кроме того, кадастровый номер дали четырем домам на улице Академика Северина и один на Рязанской в Люберцах, два на улице Северной в Одинцове, еще два — на Лесной улице в Ленинском и по одному в Электростали, Лосино-Петровском и Бронницах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев потребовал не допустить проблемы с заброшенными зданиями в Подмосковье. По его мнению, ее нужно решать, чтобы это не вызывало беспокойства жителей.

Строительство

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