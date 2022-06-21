Еще 220 рабочих мест появится благодаря новым цехам в Серпухове

Новые производственные цеха и склады появятся в Серпухове. Их откроют в микрорайоне Ивановские Дворики. Это позволит создать около 220 рабочих мест.

Цеха появятся благодаря реконструкции производственно-складского центра. Разрешение выдали в Минжилполитики Подмосковья.

Проект на сопровождении в Центре содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Сейчас в производственно-складском комплексе работают уже свыше 300 человек. Вскоре их станет на 220 больше.

Застройщик — «Полюс Света». Реконструкцию запланировали завершить к октябрю 2022 года. В проект инвестируют около 70 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Московской области создадут еще 15 тысяч новых рабочих мест благодаря ПМЭФ.