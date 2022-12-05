Подмосковье 05 декабря 2022, 11:28 Еще 21 коммерческий объект построят в Подмосковье

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Центр содействия строительству получил на сопровождение еще 21 проект в Подмосковье. Это два объекта крупного и 19 малого бизнеса.

Среди реализуемых проектов — центр оптовой торговли «Русскарт» в Мытищах, здание с физкультурно-оздоровительным комплексом в Домодедове, а также производственные здания в Дзержинском и Подольске, цех для ремонта сельхозинвентаря в Егорьевске, комплекс пошива перчаток и варежек в Орехово-Зуеве и автотранспортное предприятие в Балашихе.

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