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    30 апреля 2021, 13:55

    Еще 200 рабочих мест появится в Дмитрове благодаря заводу корма для животных

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более 200 рабочих мест создадут на новом заводе корма для животных в Дмитрове. Его планируют открыть уже в июне.

    Еще 200 рабочих мест появится в Дмитрове благодаря заводу корма для животных | Изображение 1

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. По его словам, предприятие будут выпускать сухие и влажные корма для домашних животных.

    Открытие линии по производству сухого корма мощностью более 20 тысяч тонн за каждый год запланировали на конец июня

    Сергей Воскресенский.

    А линию по производству влажного корма планируют открыть в январе 2022-го. На ней смогут изготавливать по 13 тысяч тонн продукции в год.

    Технологии позволят заводу включить 60-80% свежего мяса в состав питания и достичь его максимальной натуральности. А специальная упаковка обеспечит длительное хранение.