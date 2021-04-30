Еще 200 рабочих мест появится в Дмитрове благодаря заводу корма для животных

Более 200 рабочих мест создадут на новом заводе корма для животных в Дмитрове. Его планируют открыть уже в июне.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. По его словам, предприятие будут выпускать сухие и влажные корма для домашних животных.

Открытие линии по производству сухого корма мощностью более 20 тысяч тонн за каждый год запланировали на конец июня Сергей Воскресенский.

А линию по производству влажного корма планируют открыть в январе 2022-го. На ней смогут изготавливать по 13 тысяч тонн продукции в год.

Технологии позволят заводу включить 60-80% свежего мяса в состав питания и достичь его максимальной натуральности. А специальная упаковка обеспечит длительное хранение.