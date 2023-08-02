Подмосковье 02 августа 2023, 15:41 Еще 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Балашихи в зону СВО Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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Волонтеры Балашихи отправили 20 тонн гуманитарной помощи для участников спецоперации. Также в посылках передали 15 маскировочных сетей, которые сплели жители округа.

Среди собранного груза — бронежилеты, шлемы, коптеры, тепловизоры, тактические аптечки и рации. Впервые отправили коптеры-камикадзе собственного производства. Всего с начала спецоперации волонтеры Балашихи передали более 152 тонн гуманитарной помощи.

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«Бойцы заказывают всегда что-то конкретное. Мы с ребятами в тесном контакте. Грузы идут почти каждую неделю», — поделился консультант-эксперт Общественной палаты Балашихи, член правления городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Василий Лукунин.

Почти три месяца назад в Балашихе создали сообщество «Сетевые пчелки», где начали производить маскировочные сети в двух цехах. Недавно запустили еще один. Начиная с мая там сплели 120 сетей — это почти две тысячи квадратных метров.

«Процесс непростой. Я благодарна всем, кто плетет. Сейчас 30 штук в заказах висит, а мы за два дня три сети плетем. Нужны точки, рабочие руки, чтобы закрыть потребность в них», — рассказала председатель Общественной палаты Елена Жарова.

Гуманитарную помощь в Балашихе принимают в местном отделении «Единой России» на Парковой улице, дом № 7 и в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1. Дополнительную информацию о сборе можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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