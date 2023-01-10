Подмосковье 10 января 2023, 11:03 Еще 20 многодетных семей из Подмосковья получили субсидию на приобретение жилья

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Жилищные условия улучшат еще 20 подмосковных многодетных семей, в которых воспитываются 149 ребят разного возраста. В январе родители получили субсидию на приобретение недвижимости за счет государства.

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«Многодетные семьи, в которых воспитываются семь и более детей (или в которых одновременно родились три и более детей) могут получить 100-процентную субсидию на покупку жилья. С начала января выдано уже 20 таких свидетельств», — рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Одними из тех, кто в ближайшее время смогут приобрести за счет государства просторный дом или квартиру, стали супруги Тимофей и Галина Олейник из городского округа Воскресенск. Пара воспитывает десять детей и ожидает рождение одиннадцатого.

Свидетельства также получили три семьи из Коломны, по две семьи из Королева, Сергиева Посада и Химок, а также многодетные родители из Дмитрова, Каширы, Краснознаменска, Можайска, Наро-Фоминска, Одинцова, Пушкино, Раменского, Реутова и Щелкова.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что семьи военнослужащих получат особую поддержку. По словам губернатора, в регионе действует отдельная программа, реализация которой позволяет решать проблемы тех, чьи отцы и мужья отправились исполнять государственный долг.