Подмосковье 18 апреля 2024, 16:36 Еще 2 тысячи ям устранили на дорогах Подмосковья Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

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Специалисты Мосавтодора ликвидировали более двух тысяч ям на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья. Ремонт асфальтового покрытия провели в трех городских округах региона.

Как рассказали в Минтрансе Московской области, ямы устранили в микрорайоне Хлебниково на Новом шоссе, на проспекте Пацаева, улицах Комсомольской и Парковой в Долгопрудном. В Мытищах — на Пироговском шоссе, в поселке Поведники и в деревне Лысково, а в Пушкине — на Пушкинском шоссе, на улице Зеленая Роща, а также в микрорайоне Заветы Ильича на улице Энтузиастов.

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В ведомстве добавили, что активную стадию ремонтных работ планируется завершить к 1 мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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