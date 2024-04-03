Подмосковье 03 апреля 2024, 12:32 Еще 2 фармацевтических завода построят в Подмосковье в 2024 году Пресс-служба Мининвеста МО

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Реализация четырех проектов импортозамещения в сфере фармацевтики планируется в Подмосковье в этом году. Среди них — строительство двух новых производств, о чем сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в эти четыре проекта оценивается в 5,2 миллиарда рублей. На предприятиях будет создано порядка 800 рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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В числе проектов этого года — запуск нового предприятия по производству лекарств в Черноголовке. Инвестор уже получил льготный заем в Фонде развития промышленности России. На эти средства приобретут оборудование.

Ранее стало известно, что новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром». Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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