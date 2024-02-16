Подмосковье 16 февраля 2024, 14:32 Еще 19 областных земельных участков сдали в аренду в Подмосковье через торги Пресс-служба Минимущества МО

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В Подмосковье заключили еще 19 договоров аренды областных земельных участков в ходе торгов. Их будут использовать для строительства жилых домов, садоводства и размещения спортивных объектов.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, выбрать подходящий участок жители могут по ссылке. После этого необходимо внести задаток и подготовить документы для участия в торгах. После победы на аукционе подписывается договор, который регистрируют в Росреестре.

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«Переданные в аренду участки расположены в Истре, Дзержинском и Рузе. Общая сумма за аренду данных участков составила более 11,4 миллиона рублей, их площадь — более двух гектаров», — сказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова.

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