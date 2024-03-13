13 марта 2024, 13:09
Еще 19 новостроек поставили на кадастровый учет в Подмосковье в феврале
Еще 19 многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в феврале. В новостройках обустроили свыше восьми тысяч квартир общей площадью более 550 тсяч квадратных метров.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в новые квартиры переедут боле восьми тысяч семей. Они будут жить в новостройках в жилых комплексах «Люберцы», «Две столицы», «Парк Апрель» и других.
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Постановка домов на кадастровый учет дает возможность дольщикам оформить права собственности, зарегистрироваться по месту жительства и совершать юридические сделки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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