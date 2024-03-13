Подмосковье 13 марта 2024, 13:09 Еще 19 новостроек поставили на кадастровый учет в Подмосковье в феврале ЖК «Мытищи Парк» (г. Мытищи) / Группа «Самолет»

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Еще 19 многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в феврале. В новостройках обустроили свыше восьми тысяч квартир общей площадью более 550 тсяч квадратных метров.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в новые квартиры переедут боле восьми тысяч семей. Они будут жить в новостройках в жилых комплексах «Люберцы», «Две столицы», «Парк Апрель» и других.

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Постановка домов на кадастровый учет дает возможность дольщикам оформить права собственности, зарегистрироваться по месту жительства и совершать юридические сделки.

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