Новый корпус открыли в оздоровительном комплексе в Пушкино | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 14:56 Поделиться Telegram

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Viber Новый корпус открыли в оздоровительном комплексе в Пушкино

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Еще 19 номеров и президентский люкс появились в центре здоровья Verba Mayr в Пушкино. Разрешение на ввод нового корпуса в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.

Площадь нового здания составляет 3200 квадратных метров. Здесь разместятся 19 медицинских кабинетов и шесть номеров повышенной комфортности, в том числе президентский люкс.

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Verba Mayr — подмосковный отель премиум-класса и медицинский центр, специализирующийся на превентивной и антивозрастной медицине, косметологии, лечении опорно-двигательного аппарата. Основное назначение нового корпуса — расширение клиники. Здесь также разместится центр медицинской косметологии и откроется специальное пространство для спа-процедур и практик восстановления и расслабления.

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Проект сопровождал Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья. Открытие объекта обеспечит 16 новых рабочих мест, а общее число сотрудников центра здоровья Verba Mayr достигнет 300. Инвестиции в проект составили 200 миллионов рублей.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

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