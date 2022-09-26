Еще 18 коммерческих объектов построят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 15:41 Поделиться Telegram

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Viber Еще 18 коммерческих объектов построят в Подмосковье

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Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья принял 18 новых проектов на прошлой неделе. Среди них два объекта крупного бизнеса и 16 — малого.

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В Мытищах будет произведена реконструкция здания фабрики декоративной росписи. Работы будут реализованы инвестором на участке площадью 2,94 гектара. К крупному бизнесу также относится проект строительства многотопливной АЗС в городском округе Домодедово.

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Среди объектов малого бизнеса можно выделить складские комплексы в округах Пушкино, Лосино-Петровский и Мытищи, а также теннисный корт на участке площадью 1,2 гектара в Богородском городском округе. Помимо этого, инвесторы заявили о намерении построить здание амбулатории в Волоколамске и аптеки в Бронницах.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

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