Еще 18 коммерческих объектов построят в Подмосковье

На прошлой неделе в Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья поступило 18 новых проектов. Среди них три объекта крупного бизнеса и 15 — малого.

Один из проектов крупного бизнеса предполагает строительство производственно-технологического корпуса на участке площадью 9,5 гектара в Мытищах. Благодаря двум другим в Пушкинском и Одинцовском городских округах появятся новые автозаправочные комплексы.

Среди проектов малого бизнеса можно выделить склад в городском округе Кашира, производственный корпус со складами в городском округе Домодедово, цех по производству турбокомпрессоров для транспорта в городском округе Протвино. Также в Подмосковье появятся склад в Раменском, холодный склад в Дмитровском городском округе и медицинский центр — в Одинцовском.

Подать заявку на сопровождение проекта ЦСС нежилого объекта можно по электронной почте css@mosreg.ru или на сайте.

Ранее в Подмосковье упростили проверки для бизнеса, что позволило снизить давление на предпринимателей. На помощь пришла цифровизация, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.