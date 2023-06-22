Подмосковье 22 июня 2023, 17:03 Еще 150 гектаров земли в Щелкове передали под сельское хозяйство Источник фото: Администрация городского округа Щелково

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Фермерское хозяйство из городского округа Щелково получило в аренду земельные участки для развития сельского хозяйства. Здесь будут выращивать корма для животных и развивать агротуризм.

«На „Ферме Цветковых“ разводят крупный рогатый скот молочного направления, производят молоко и кисломолочную продукцию, сыры. Новые земли будут использовать для выращивания кормов, а также строительства нового животноводческого комплекса и развития агротуризма», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Сейчас животноводы производят до 25 тонн молока в сутки — одна корова дает в среднем 32,5 литра в день. В 2022 году ферма выиграла грант «Агротуризм», и на полученные средства будет развивать это направление.

Подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на Петербургском международном экономическом форуме.