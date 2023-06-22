Подмосковье 22 июня 2023, 13:47 Еще 15 зарядных станций для электрокаров появилось в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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Специалисты «Мособлэнерго» ввели в работу 15 новых зарядных станций для электромобилей с начала года. Они уставлены в Химках, Клину, Звенигороде, Балашихе, Лосино-Петровском, Видном, Мытищах, Красногорске, Малых Вяземах и Щелкове.

В Минэнерго Подмосковья уточнили, что мощность станций составляет 22 кВт — это позволяет быстро зарядить электромобиль или любой другой электротранспорт. Чтобы воспользоваться услугой, понадобится установить на смартфон специальное мобильное приложение PlugMe.

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До конца года «Мособлэнерго» установит в Подмосковье еще шесть зарядных станций для электрокаров. Пока что в регионе действует 391 ЗЭС.

«Спрос на электромобили в Московской области растет. В конце 2021 года у нас было зарегистрировано 7399 транспортных средств, а в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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