Еще 15 тысяч пенсионеров Подмосковья подключились к проекту «Активное долголетие» в июне

Свыше 165 тысяч человек посещают проект «Активное долголетие» в Московской области. В июне к нему присоединились более 15 тысяч новых участников, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Более 15 тысяч человек пришли в проект за первый месяц лета. Физкультура, творчество и пение — это особенно любимые направления занятий у наших долголетов», — сообщила Ирина Каклюгина.

Также вице-губернатор добавила, что большой популярностью у пенсионеров пользуются экскурсии. С начала года с достопримечательностями региона познакомились уже более 27 тысяч человек.

«Наибольшим спросом пользуются экскурсии в Новоиерусалимский монастырь, музей-заповедник „Коломенский кремль“, парк „Патриот“. Участники проекта проводят время интересно, получают новые знания и навыки. Приглашаю всех желающих присоединиться», — отметила Ирина Каклюгина.

Желающие присоединиться к проекту могут узнать подробности и записаться на ближайшее занятие на официальном портале https://dolgoletie.mosreg.ru/.