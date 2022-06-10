Марафон по скандинавской ходьбе для участников «Активного долголетия» прошел в Истре

В Истре члены клуба «Активное долголетие» приняли участие в областном марафоне по скандинавской ходьбе. В нем могли участвовать женщины от 55 лет и мужчины от 60.

Источник фото: телеканал «360»

Самому возрастному участнику соревнований в Истре — 83 года. Все долголеты подчеркивают, что спорт — это жизнь.

«Я думаю, что человек начнет немножко затухать, если не будет заниматься спортом. Поэтому агитирую за спорт и предлагаю всем заниматься. Спорт объединяет, посмотрите, сколько человек пришло, побольше бы таких проектов», — сказала олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко.

Источник фото: телеканал «360»

Участникам марафона выдавали инвентарь, если не было своего, проводить мероприятие помогали волонтеры. Для всех принявших участие в марафоне подготовили подарки.

«Все участники получат благодарственные письма и медали за участие, а первая треть участников по разным возрастным номинациям получат в подарок спортивный костюм», — сказала куратор проекта «Активное долголетие» в г. о. Истра Оксана Мощицкая.

Источник фото: телеканал «360»

Такие марафоны прошли 9 июня одновременно по всему Подмосковью.