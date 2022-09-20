Еще 14 строительных проектов одобрили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Viber Еще 14 строительных проектов одобрили в Подмосковье

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В Подмосковье разрешение на ввод в эксплуатацию получили еще 16 зданий. Среди них шесть жилых и 10 нежилых объектов. Кроме того, выдавались и разрешения на строительство — их получили еще 14 зданий в регионе.

Например, введены в эксплуатацию три жилых дома в ЖК «Смарт Квартал Лесная Отрада», который располагается в Красногорске, еще два жилых дома в ЖК «Восточное Бутово» на улице Лесной в поселке Боброво и один жилой дом в ЖК «Государев дом» на улице Сухановской Ленинского городского округа.

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Среди нежилых объектов, которые были введены в эксплуатацию, масштабный санаторий в Пушкино, гостиница в Дмитрове, кафе в Электрогорске, склад в Долгопрудном и многое другое.

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Разрешение на строительство получил новый жилой дом в Мытищах, больница для детей и взрослых в Котельниках, склад в Балашихе, производственное здание в Пушкино и многое другое.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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