Подмосковье 16 марта 2023, 12:23 Еще 14 коммунальных машин закупят для работников городского хозяйства в Солнечногорске

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Коммунальщики Солнечногорска готовятся к весеннему сезону. Автопарк планируют пополнить еще на 14 единиц техники для более эффективной работы.

Первые лица администрации проверили состояние коммунальных машин и наличие инвентаря в МБУ «ДЭЗ городского округа Солнечногорск».

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«Сейчас <…> готовимся к весеннему периоду, проверяем наличие комплектующих, материалов расходных и так далее. На сегодняшний момент порядка 10 единиц еще нам нужно починить. Я уверен, в ближайшее время мы это сделаем», — рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Артем Попов.

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Сегодня в МБУ «ДЭЗ городского округа Солнечногорск» работают 198 человек и 104 единицы рабочей техники. Коммунальщики трудятся посменно 24 часа в сутки. Пока большую часть времени занимает вывоз снега из дворов округа и деревень.

«Своих мощностей у нас ежедневно на линии <…>: семь МТЗ, четыре JCB, пять самосвалов, не считая автовышек и газелей, которые развозят людей», — рассказал исполняющий обязанности директора МБУ «ДЕЗ городского округа Солнечногорск» Алексей Спирин.

В планах удвоить число сотрудников. Сейчас вакантно 50% ставок. Зарплата конкурентоспособная, ждут всех желающих. Соискателей просят звонить по телефону: 8 (964) 623-00-01.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил руководителям городских округов региона провести модернизацию управления дорожными службами. Он пояснил, что сегодня главная задача — сделать так, чтобы работа по очистке дорог, дворов и тротуаров в области проходила быстро и оперативно.

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