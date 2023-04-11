Подмосковье 11 апреля 2023, 12:51 Еще 14 детских садов откроют в Химках к концу 2024 года

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Новые дошкольные учреждения построят в Химках, а также на территории жилых комплексов «Пятницкие луга» и «Кутузовское». Всего к концу 2024 года в округе появится еще 14 детских садов и палисадиков.

В Химках новый детский сад на 320 мест построят на Юбилейном проспекте, еще один на 200 мест — на улице Зеленой. Другой на 330 мест появится на улице Крылова.

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Также идет строительство двух дошкольных учреждений на территории поселения Кутузовское. Так, в фундамент детского сада на 300 мест в жилом комплексе «Пятницкие луга» в марте заложили капсулу времени. А детский сад на 190 мест в жилом комплексе «Кутузовское» откроется уже в августе.

Кроме того, до конца этого года в Химках планируют открыть еще семь палисадиков для 400 детей. О начале строительных работ и сроках ввода в эксплуатацию всех объектов глава города Дмитрий Волошин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Инфраструктура в Химках развивается и обновляется. С каждым годом дефицит мест в детских садах округа сокращается», — отметил муниципальный депутат Александр Васильев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития инфраструктуры на фоне роста региона.

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