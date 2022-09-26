Еще 13 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 15:49 Поделиться Telegram

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Viber Еще 13 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье

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В Подмосковье активно развивается строительство, затем введенные в эксплуатацию дома встают на кадастровый учет. За прошедшую неделю на кадастр поставили сразу 13 жилых домов, которые находятся в четырех муниципальных образованиях Подмосковья.

Когда дом встает на кадастровый учет, у его жителей появляется множество возможностей. Например, можно оформить право собственности на квартиры, прописаться по месту жительства, отдать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и провести многие другие юридические действия.

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Больше всего жилых домов получили кадастр в Ленинском округе. Речь идет о четырех домах, расположенных в жилом комплексе «Пригород Лесное». Также в этом муниципалитете кадастровые номера получили 2 корпуса в ЖК «Восточное Бутово» на 624 квартиры и дом № 40 в жилом комплексе «Государев Дом» на 268 квартир.

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Кадастровые номера были также присвоены домам в микрорайоне Клубничное поле в Одинцове, в деревне Сабурово в Красногорске, а также в Люберцах.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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