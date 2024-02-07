Подмосковье 07 февраля 2024, 16:57 Еще 13 тротуаров благоустроят в Истре в 2024 году Unsplash

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Тринадцать тротуаров общей протяженностью 1,5 километра благоустроят в Истре этим летом. Также заасфальтируют и народные тропы к остановкам и социальным учреждениям.

Планируется обновить тротуар от аптеки до школы на Центральной улице в селе Онуфриево. В поселке Глебовский благоустроят подход к школе, а в Дедовске сделают комфортный сход к железнодорожной платформе Миитовская. Также тротуары обустроят в деревне Павловское, в Истре и других населенных пунктах.

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Все асфальтовые дорожки строят по единому стандарту шириной два метра и с бордюрами.

«Хочу отметить, что в прошлом году в рамках данной работы на территории городского округа Истра были отремонтированы в общей сложности 36 тротуаров, их протяженность составила более 2,8 километров», — рассказала лава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

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