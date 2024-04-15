Подмосковье 15 апреля 2024, 13:55 Еще 13 школьников в Балашихе получили паспорта на торжественной церемонии Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Читать 360tv в

Тринадцать подростков из Балашихи получили первые паспорта на торжественной церемонии в администрации округа. Мероприятие провели в рамках акции «Мы — граждане России».

Документы ребятам вручила заместитель главы администрации городского округа Балашиха Евгения Сирота.

Реклама

«Главный документ гражданина нашей страны дает вам не только новые права, но и требует от вас уже определенной ответственности. Это новая ступенька в вашу взрослую жизнь. Поздравляю вас с получением первого паспорта!» — сказала она.

Среди тех, кто получил паспорт в праздничной обстановке, была ученица гимназии № 9 Софья Лукашевич.

«Я очень рада, такое событие впервые в моей жизни. Вручение паспорта для меня символизирует шаг во взрослую жизнь», — поделилась девушка.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо заполнить заявление на портале госуслуг или в многофункциональном центре «Мои документы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».