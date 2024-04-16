Подмосковье 16 апреля 2024, 13:11 Еще 13 фельдшерских пунктов построят в Подмосковье до конца года Медиасток.рф

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Строительство 13 фельдшерско-акушерских пунктов запланировано в Подмосковье до конца 2024 года в рамках программы «Эффективный ФАП». Проект направлен на оказание медицинской помощи жителям отдаленных сел и деревень.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, на строительство новых ФАПов выделено более 850 миллионов рублей.

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«В Подмосковье развивается система оказания медпомощи в сельской местности. ФАПы становятся более многопрофильными. Помимо стандартного осмотра фельдшером, наши жители могут получить целый спектр медицинских услуг, не посещая поликлинику», — рассказал Брынцалов.

В этом году фельдшерско-акушерские пункты построят в деревне Ботово Волоколамского городского округа, в поселке Дубки Одинцовского городского округа, в клинской деревне Мисирево и других деревнях и селах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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