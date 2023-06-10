10 июня 2023, 13:59
Еще 12 сирот получили квартиры в Раменском
Ключи от собственных квартир получили 12 сирот Раменского городского округа. Также жителям Подмосковья вручили жилищные сертификаты, которые действуют в регионе с этого года и позволяют обладателю выбрать квартиру в любом муниципалитете области.
В торжественной обстановке с получением жилья ребят поздравила заместитель начальника окружного управления социального развития № 5 Надежда Борисова.
Реклама
«Хочется пожелать, чтобы вы в своем доме создали уют, чтобы у вас была теплая домашняя обстановка <…> и не забывали, что за эту квартиру надо оплачивать коммунальные платежи. Также пусть ваш дом наполнится в будущем детским смехом», — сказала она.
Всего в 2023 году в Раменском квартирами обеспечат 33 детей-сирот. Как отметила заместитель главы администрации округа Марина Лобова, работа по этому вопросу активно идет в этом году и будет продолжена в следующем на постоянной основе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что социальные льготы в Московской области получают три миллиона жителей. Среди них многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории населения.Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Раменское
Сироты
Реклама
Реклама