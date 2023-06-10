Подмосковье 10 июня 2023, 13:59 Еще 12 сирот получили квартиры в Раменском

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Ключи от собственных квартир получили 12 сирот Раменского городского округа. Также жителям Подмосковья вручили жилищные сертификаты, которые действуют в регионе с этого года и позволяют обладателю выбрать квартиру в любом муниципалитете области.

В торжественной обстановке с получением жилья ребят поздравила заместитель начальника окружного управления социального развития № 5 Надежда Борисова.

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«Хочется пожелать, чтобы вы в своем доме создали уют, чтобы у вас была теплая домашняя обстановка <…> и не забывали, что за эту квартиру надо оплачивать коммунальные платежи. Также пусть ваш дом наполнится в будущем детским смехом», — сказала она.

Всего в 2023 году в Раменском квартирами обеспечат 33 детей-сирот. Как отметила заместитель главы администрации округа Марина Лобова, работа по этому вопросу активно идет в этом году и будет продолжена в следующем на постоянной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что социальные льготы в Московской области получают три миллиона жителей. Среди них многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории населения.