Бюджет Подмосковья пополнился на 12 миллиардов рублей за счет недвижимости | 360°

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Бюджет Подмосковья пополнился на 12 миллиардов рублей за счет недвижимости

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Как отметили в Министерстве имущественных отношений Московской области, от распоряжения муниципальным имуществом и неразграниченной землей в бюджеты городских округов Подмосковья поступило 12,6 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда больше аналогичного периода прошлого года.

«Кроме того, для реализации инвестиционных и социальных проектов Минимуществом на территории региона выявлено 63 земельных участка в 19 городских округах, которые также могут быть вовлечены в хозяйственный оборот», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, среди муниципальных образований есть безусловные лидеры по реализации недвижимости. Это городские округа Истра, Лосино-Петровский, Наро-Фоминский, Лотошино, Серебряные Пруды. А наибольшие поступления в бюджеты своих округов обеспечили Химки (1,2 миллиарда рублей), Одинцовский (один миллиард), Балашиха (0,9 миллиарда), Красногорск (0,7 миллиарда), а также Мытищи (0,7 миллиарда) и Подольск (0,5 миллиарда).

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что у жителей региона появилась возможность брать землю в аренду не выходя из дома. Это стало возможным с помощью нового сервиса цифровой подписи.

Недвижимость

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