Подмосковье 03 апреля 2024, 12:59 Еще 11 систем теплоснабжения обновят в Ленинском округе в 2024 году Пресс-служба администрации Ленинского округа

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Обновление 11 систем теплоснабжения запланировали в Ленинском округе на 2024 год. Их общая протяженность превышает 2,1 тысячи погонных метров. Помимо этого, в округе построят тепловую сеть протяженностью 65 погонных метров.

«Модернизация системы ЖКХ включает в себя не только новые котельные, но замену сетей, что требует огромного ресурса, как финансового, так и трудового. Важно, чтобы сети соответствовали всем необходимым требованиям», — прокомментировал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

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Во время ремонта тепловых сетей в округе проведут планово-профилактические работы тепломеханического, насосного и электрического оборудования на 49 центральных тепловых пунктах, а также техническое обслуживание и гидравлические испытания котельного, насосного и электрического оборудования.

По словам главы округа, запланирован и капитальный ремонт магистральных теплотрасс по проспекту Ленинского Комсомола, а также на улицах Советской, Заводской, 3-й-Радиальной и Медицинской.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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