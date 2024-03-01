Подмосковье 01 марта 2024, 13:52 Еще 1050 новых пассажирских автобусов закупят в Подмосковье в этом году Медиасток.рф

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Ежедневно автобусами в Подмосковье пользуются около двух миллионов человек. Общественный транспорт охватывает 80% территории региона, это крупнейшая маршрутная сеть России. Почти по двум тысячам маршрутов циркулирует свыше 8,5 тысячи автобусов. В 2024 году планируется закупить еще 1050.

Мособлдума активно участвовала в разработке единого стандарта по организации пассажирских перевозок Подмосковья. Это позволило повысить безопасность и снизить аварийность.

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«В регионе активно внедряется искусственный интеллект. Например, камеры отслеживают соблюдение расписания. Также Мособлдума приняла закон, ограничив возраст автобусов малого класса пятью годами, большого — семью. Профильный комитет продолжает заниматься вопросами в данной сфере», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Повышение качества транспортного обслуживания жителей обсудили на заседании в Ленинском округе. В округе жилищное строительство идет высокими темпами. В ближайшие годы ожидается прирост населения почти на 450 тысяч человек.

«Сейчас в Ленинском городском округе есть потребность в 52 автобусах большого и среднего классов. Будем думать, как максимально закрыть ее в этом году из планируемых к закупке 1050 новых автобусов», — сказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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