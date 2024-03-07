Подмосковье 07 марта 2024, 17:37 Еще 100 машин вывели на уборку снега в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках продолжается активная работа по борьбе со снежными завалами. Работы по очистке проводят во всех районах Химок. Ежедневно задействовано более 100 машин коммунальной техники, а также тысячи дворников и сотрудников управляющих компаний.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Уборка снега и наледи проводят в различных районах, включая Лунево, Сходню, Левый берег и Старые Химки.

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Очистку дворовых территорий осуществляют на улицах Мичурина, Зеленой, 8 Марта, Гоголя и Московской. Особое внимание уделяют расчистке парковочных карманов. Жителей заранее просят освободить места для машин во время уборки.

Коммунальные службы продолжают уборку снега на улицах Маяковского, Первомайской, Библиотечной, Гаражной и Пожарского. Для этих целей используются тракторы, мини-погрузчики и экскаваторы.

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