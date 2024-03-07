07 марта 2024, 17:37
Еще 100 машин вывели на уборку снега в Химках
В Химках продолжается активная работа по борьбе со снежными завалами. Работы по очистке проводят во всех районах Химок. Ежедневно задействовано более 100 машин коммунальной техники, а также тысячи дворников и сотрудников управляющих компаний.
Уборка снега и наледи проводят в различных районах, включая Лунево, Сходню, Левый берег и Старые Химки.
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Очистку дворовых территорий осуществляют на улицах Мичурина, Зеленой, 8 Марта, Гоголя и Московской. Особое внимание уделяют расчистке парковочных карманов. Жителей заранее просят освободить места для машин во время уборки.
Коммунальные службы продолжают уборку снега на улицах Маяковского, Первомайской, Библиотечной, Гаражной и Пожарского. Для этих целей используются тракторы, мини-погрузчики и экскаваторы.
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Благоустройство
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