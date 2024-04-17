Подмосковье 17 апреля 2024, 11:52 Еще 10 тонн гуманитарной помощи отправили из Химок в зону СВО Ерофеева Валерия

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Сотрудники аварийно-спасательной службы МБУ «ХимСпас» отправили очередную партию адресной гуманитарной помощи в зону СВО. На этот раз им удалось собрать рекордные 10 тонн груза, состоящего из предметов первой необходимости.

«Очередную, уже 13-ю по счету партию адресной гуманитарной помощи отправляем в зону СВО. Не только химчане, но и жители соседних городов по зову сердца поддерживают российских солдат и офицеров, направляя гуманитарную помощь и внося свой вклад в общую победу. Мы, конечно, говорим огромное спасибо главе городского округа Химки за то, что предоставил машину, за то, что с самого начала он участвует в проблемах наших бойцов», — говорит старший эксперт информационно-аналитического отдела МБУ «ХимСпас» Георгий Осипов.

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Гуманитарные грузы отправляют из Химок 1-2 раза в месяц. Как только партию отвезли, начинается сбор следующей.

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