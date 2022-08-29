Еще 10 новостроек поставили на кадастр в Подмосковье

Кадастровый номер получило еще 10 жилых домов в Подмосковье. Это здания в шести городских округах. Постановка на учет дала возможность собственникам прописаться, оформить детей в детский сад или школу, а также прикрепиться к поликлинике. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Большинство домов, получивших номер, находится в Люберцах. Это дом на 1920 квартир на улице Рождественской и дом на 299 квартир на улице Юности.

Также на учет поставили дома на улицах Ягановой и Реутовской в Балашихе, дом на Сретенской улице в Пушкинском, на улице Амет-хан Султана в Жуковском и на Рогачевской в Дмитровском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, какими станут рынки Подмосковья. Их планируют привести к современному стандарту.