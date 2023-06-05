Подмосковье 05 июня 2023, 16:23 Еще 10 мусорных полигонов рекультивируют в Подмосковье до 2024 года

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В России 5 июня отмечают День эколога. Мособлдума рассказала о мероприятиях и крупных проектах, которые проходят в регионе на эту тему. Например, до 2024 года в Подмосковье рекультивируют еще 10 мусорных полигонов.

«В Московской области вопросам экологии и защиты природы уделяется особое внимание. Активно идет рекультивация мусорных полигонов по самым новым и безопасным технологиям. Реализуются мероприятия по внедрению раздельного сбора мусора, посажены тысячи деревьев, собраны тонны мусора в лесах и на берегах водоемов», — сообщил глава комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

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В Подмосковье закрыли 39 полигонов твердых коммунальных отходов, 17 из них уже рекультивировали. В регионе работают более 600 тысяч контейнерных площадок для раздельного сбора отходов, более 60 точек «Мегабак». Также в области создали 11 современных комплексов по переработке отходов.

К концу 2024 года планируется построить четыре завода по термическому обезвреживанию отходов. Они появятся в Богородском округе, Воскресенске, Наро-Фоминске и Солнечногорске. Уже возвели 17 комплексов по переработке строительных отходов.

В Подмосковье развивается четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах. В ее рамках в лесах установили 127 камер, работает 81 беспилотник. В этом году запланировали искусственное лесовосстановление на площади около тысячи гектаров, борьбу с борщевиком Сосновского и другие работы.

Ежегодно в регионе проводят акции «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево». С 2013 года удалось посадить более 18,6 миллиона деревьев на 8,9 тысячи гектаров. Также округа уберут мусор в лесах в своих пределах. На это в 2023 году выделили 170 миллионов рублей. Также в регионе работают и другие крупные экологические проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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