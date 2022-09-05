Подмосковье 05 сентября 2022, 13:17 Поделиться Telegram

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Viber Около 10 пожаров потушили в лесах Подмосковья в первые выходные сентября

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За минувшие выходные в лесах Московской области ликвидировано 10 возгораний, восемь из которых произошли в воскресенье. Общая площадь пожаров составила 1,42 гектара.

Сразу шесть возгораний произошло в Виноградовском лесничестве. Из них два — торфяные, которые были обнаружены и ликвидированы на малых площадях. Еще один торфяной пожар произошел в Луховицком лесничестве и также был своевременно потушен на малой площади — об этом рассказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

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Он добавил, что на тушении пожаров в выходные дни в Виноградовском, Ногинском и Луховицком лесничествах было задействовано 35 единиц техники и 80 человек личного состава.

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Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов отметил, что понижение температуры воздуха способствует остыванию лесной подстилки, но отсутствие обильных осадков не дает понизить высокий класс пожарной опасности в регионе — он остается наивысшим на большей части территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.

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