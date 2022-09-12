Еще 10 коммерческих объектов построят в Подмосковье | 360°

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Еще 10 коммерческих объектов построят в Подмосковье

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Еще 10 проектов поступило в Центр содействия строительству. Это один объект крупного и девять — малого бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ЦСС будет сопровождать строительство комбикормового завода в Кашире. Среди малых проектов — производственные здания в Раменском, Щелкове и Солнечногорске, гостиничный комплекс в Красногорске и торговый центр в Раменском.

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Ранее Андрей Воробьев потребовал не допустить проблемы с заброшенными зданиями в Подмосковье. Он заявил, что ее нужно решать, чтобы это не вызывало беспокойства жителей.

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