Подмосковье 13 апреля 2023, 14:00 Еще 10 гектаров земли в Воскресенске отдали под посев кормовых трав

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Компания «Русмилк» получила 9,8 гектара земель под Воскресенском для развития сельского хозяйства. Здесь будут выращивать травы на корм скоту.

«Мы предоставили землю по госпрограмме для посева кормовых культур. В прошлом году компания „Русмилк“ арендовала по той же программе 85 гектаров в Зарайске», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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Поголовье «Русмилк» составляет около семи тысяч голов крупного рогатого скота. Новый участок земли позволит аграриям увеличить кормовые площади и заготавливать больше сенажа.

Сельхозпроизводители Подмосковья могут получить земельный участок в аренду без торгов. Заявление подается на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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