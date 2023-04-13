13 апреля 2023, 14:00
Еще 10 гектаров земли в Воскресенске отдали под посев кормовых трав
Компания «Русмилк» получила 9,8 гектара земель под Воскресенском для развития сельского хозяйства. Здесь будут выращивать травы на корм скоту.
«Мы предоставили землю по госпрограмме для посева кормовых культур. В прошлом году компания „Русмилк“ арендовала по той же программе 85 гектаров в Зарайске», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
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Поголовье «Русмилк» составляет около семи тысяч голов крупного рогатого скота. Новый участок земли позволит аграриям увеличить кормовые площади и заготавливать больше сенажа.
Сельхозпроизводители Подмосковья могут получить земельный участок в аренду без торгов. Заявление подается на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.
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Сельское хозяйство
Воскресенск
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