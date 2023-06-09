Подмосковье 09 июня 2023, 16:02 Подмосковье усилит контроль за бесперебойным электроснабжением в День России Мособлэнерго

Читать 360tv в

Специалисты «Мособлэнерго» проконтролируют надежное электроснабжение для жителей Подмосковья в День России 12 июня, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области. В период с 10 по 13 июня руководители организации и оперативно-ремонтный персонал организуют круглосуточное дежурство на подстанциях.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей в праздничные выходные в «Мособлэнерго» отменили все плановые ремонты и переключения. Работы по устранению технологических нарушений в сетях компании пройдут по прежнему графику. Также электрики провели внеплановые проверки оборудований, осмотрели линии электропередачи, усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности и произвели техническое обслуживание транспорта и спецтехники, которые используются для устранения внештатных ситуаций.

Реклама

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, для своевременного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве будут находиться 66 бригад. При объявлении режима повышенной готовности дополнительно привлекут 303 группы специалистов, 564 единицы спецтехники и 74 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 18 мегаватт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».