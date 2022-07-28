Энергетики Подмосковья устранили последствия урагана в девяти городских округах

Более суток в Подмосковье сохраняется желтый уровень погодной опасности. В некоторых округах региона до сих пор идут ливневые дожди, грозы и сохраняется шквалистый ветер 15-20 метров в секунду.

Из-за урагана на сетях электроснабжения в ряде населенных пунктов региона произошли технологические нарушения. В Министерстве энергетики Московской области зафиксировали 27 случаев отключений на объектах электроснабжения, без электричества остались не более 20000 жителей. Энергетики Московской области оперативно устранили последствия урагана. В среднем на восстановительные работы специалисты тратили около полутора часов.

В течение двух часов электроснабжение было восстановлено в городских округах: Балашиха, Домодедово, Истра, Пушкинский, Раменский, Рузский, Серпухов, Ступино и Щелково. В настоящее время работы продолжают в Рузском городском округе, в Ступино и Домодедово.

«В результате шквалистого ветра произошло отключение электроснабжения в нескольких населенных пунктах региона. Наиболее крупные технологические нарушения произошли в городских округах Домодедово, Мытищи, Серпухов и Пушкинский. Здесь без света остались в общей сложности около 1600 человек и несколько социально значимых объектов. Продолжительность работ по восстановлению электроснабжения не превысила получаса», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В связи с непогодой энергосетевые компании ввели режим повышенной готовности. В «Мособлэнерго» дежурят 275 бригад, подготовлено 764 единицы спецтехники, включая 75 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 МВт. В режиме повышенной готовности работают 443 бригады в составе 2291 человека и 2093 единицы спецтехники компании «Россети Московский регион». 128 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 37805 кВт обеспечивают резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Ситуацию контролирует Министерство энергетики Московской области. Ведомство ведет системный онлайн-мониторинг погодных условий в регионе.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев обсудил с главой «Россетей» развитие электросетей Подмосковья.