Еще пять электрических подстанций отремонтировали в Чехове

Энергетики увеличили мощность еще пяти подстанций в Чехове. Они находятся на улицах Солнышевского, Полиграфистов, Весенней, Московской и Колхозной. Об этом сообщили в региональном Минэнергетики.

Старые трансформаторы с трудом справлялись с нагрузкой — из-за этого у жителей случались перебои с электричеством. На четырех из них мощность увеличили до 630 кВА, еще на одной — до 1000 кВА. Они питают более 10 многоквартирных домов, частный сектор и объекты инфраструктуры. Жалобы жителей заметно сократились, отметили в министерстве.

Кроме этого, в деревне Марлеево в округе обновили воздушные линии и построили новую подстанцию на 250 кВА. Благодаря этому электричеством обеспечили 16 домов, где проживают многодетные семьи. Глава Минэнергетики Александр Самарин рассказал, что всего в этом году запланировали отремонтировать 2801 опору и 604 трансформатора, а также расчистить более 650 гектаров вдоль ЛЭП.

«В результате значительно улучшится качество электроснабжения для более 2 миллионов жителей Московской области. На реализацию программы заложено около 800 миллионов рублей, из них порядка 350 миллионов в бюджете Мособлэнерго», — сказал министр.

Всего в Чехове уже заменили 21 опору из запланированных 30, а также 1,1 километра проводов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев обсудил с главой «Россетей» развитие электросетей Подмосковья.