Энергетики Подмосковья усилили готовность в преддверии непогоды

Гроза сильным ливнем и порывистым ветром идет на Московскую область с северо-запада. Непогода может привести к повреждению линий электропередачи. Все электросетевые компании региона с 7 июля действуют в режиме повышенной готовности.

Жителям Подмосковья при отключении электричества из-за непогоды нужно сообщить об этом на телефон Единой дежурной диспетчерской службы своего городского округа.

Время для восстановления подачи энергии занимает не более двух часов. Но при сложных погодных условиях может увеличиться.

Министерство энергетики Московской области также настоятельно просит жителей быть особенно бдительными в период прохождения грозового фронта и держаться подальше от деревьев и шатких конструкций. Также лучше не оставлять там свои автомобили.

Прогноз о приходе грозового фронта будет действовать до полуночи воскресенья, 12 июля.

В минувшую среду гроза и сильный ветер привели к повреждению электрических сетей. На провода упали поваленные деревья. Без света остались дома в Дмитровском, Солнечногорском, Мытищинском, Талдомском и Клинском городских округах.

На место в срочном порядке прибыли специалисты, которые подключили больницы и социально значимые объекты к резервным источникам питания. После этого 60 бригад занимались восстановлением подачи электричества.